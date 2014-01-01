|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1117163SX
|Наименование
|11-17163-SX_пыльник амортизатора переднего!\ Opel Corsa 1.0i-1.6i/1.5D/1.7D<00/Tigra 1.4 16V <00
|необходимое количество
|2
|Вес [кг]
|0,05
|Материал
|полимерный материал
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 11-17163-SX_пыльник амортизатора переднего!\ Opel Corsa 1.0i-1.6i/1.5D/1.7D<00/Tigra 1.4 16V <00 производителя STELLOX с артикулом 1117163SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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