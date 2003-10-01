|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1117150SX
|Наименование
|11-17150-SX_пыльник амортизатора заднего!\ Audi A3, VW Golf 1.4-1.9TDi 96>
|Вес [кг]
|0,041
|необходимое количество
|2
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
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OCTAVIA I (1U2)
1.9 TDI
2005.10 - 2010.12
VW
BEETLE (5C1)
1.2 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
1.2 TSI 16V
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VW
BEETLE (5C1)
1.4 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
1.4 TSI
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VW
BEETLE (5C1)
1.6 TDI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TDI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TDI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TDI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TFSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
2.0 TSI
2011.04 - Выпускается
VW
BEETLE (5C1)
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VW
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BEETLE кабрио (5C7)
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BEETLE кабрио (5C7)
1.4 TSI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
1.4 TSI
2012.12 - Выпускается
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BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TDI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TDI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TDI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TFSI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
2.0 TSI
2012.12 - Выпускается
VW
BEETLE кабрио (5C7)
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2012.12 - Выпускается
VW
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FOX (5Z1, 5Z3)
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2003.10 - Выпускается
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FOX (5Z1, 5Z3)
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JETTA IV (162)
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JETTA IV (162)
1.4 TSI Hybrid
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1.6
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2010.04 - Выпускается
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