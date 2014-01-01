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11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03 артикул 1117144SX STELLOX в Алматы

1117144SX STELLOX 11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1117144SX
Наименование 11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03
Вес [кг] 0,039
необходимое количество 2
Материал термопласт
Внутренний диаметр 60
Толщина 1 [мм] 109
Сторона установки передний мост слева, передний мост справа

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03 производителя STELLOX с артикулом 1117144SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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