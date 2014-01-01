|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1117144SX
|Наименование
|11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03
|Вес [кг]
|0,039
|необходимое количество
|2
|Материал
|термопласт
|Внутренний диаметр
|60
|Толщина 1 [мм]
|109
|Сторона установки
|передний мост слева, передний мост справа
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 11-17144-SX_пыльник амортизатора переднего!\ BMW 5 E39 2.0i-2.8i/2.5TD/TDS/3.0D 95-03 производителя STELLOX с артикулом 1117144SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
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