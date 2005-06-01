|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1117006SX
|Наименование
|Защитный колпак / пыльник, амортизатор
|Сторона установки
|передний мост
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
SUBARU
FORESTER (SG_)
2.0 X AWD (SG5)
2005.06 - 2008.05
SUBARU
FORESTER (SG_)
2.5 AWD (SG9, S11SG, S12SH)
2005.06 - 2008.05
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
1.5 AWD (GD3)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 AWD (GDA)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.0 i R AWD (GD9)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 AWD (GDF)
2005.09 - 2007.03
SUBARU
IMPREZA седан (GD)
2.5 i WRX AWD (GDG)
2005.09 - 2007.03
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