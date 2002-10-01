|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1006000BSX
|Наименование
|1006 000B-SX_колодки дисковые п.! \ VW Touareg 2.5TDi/3.2i V6/4.2i V8/5.0 V10 диск 18' 02>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|190,2
|Толщина [мм]
|16,6
|Высота [мм]
|106,5
|Тормозная установка
|Brembo
|проверочное значение
|E990R-01112/738
|Вес [кг]
|4,027
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.0 TDI
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
5.0 R50 TDI
2002.10 - 2010.05
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