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1006 000B-SX_колодки дисковые п.! \ VW Touareg 2.5TDi/3.2i V6/4.2i V8/5.0 V10 диск 18' 02> артикул 1006000BSX STELLOX в Алматы

1006000BSX STELLOX 1006 000B-SX_колодки дисковые п.! \ VW Touareg 2.5TDi/3.2i V6/4.2i V8/5.0 V10 диск 18' 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1006000BSX
Наименование 1006 000B-SX_колодки дисковые п.! \ VW Touareg 2.5TDi/3.2i V6/4.2i V8/5.0 V10 диск 18' 02>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 190,2
Толщина [мм] 16,6
Высота [мм] 106,5
Тормозная установка Brembo
проверочное значение E990R-01112/738
Вес [кг] 4,027

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.0 TDI 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02 - 2010.09
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2002.10 - 2010.05
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 5.0 R50 TDI 2002.10 - 2010.05

Если хотите купить 1006 000B-SX_колодки дисковые п.! \ VW Touareg 2.5TDi/3.2i V6/4.2i V8/5.0 V10 диск 18' 02> производителя STELLOX с артикулом 1006000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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