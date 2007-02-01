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1005 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02> артикул 1005000BSX STELLOX в Алматы

1005000BSX STELLOX 1005 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1005000BSX
Наименование 1005 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
Сторона установки передний мост
Длина [мм] 190,2
Толщина [мм] 16,6
Высота [мм] 99,5
Тормозная установка Brembo
проверочное значение E990R-01112/748
Вес [кг] 3,768

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PORSCHE CAYENNE (9PA) 3.6 2007.02 - 2010.09
PORSCHE CAYENNE (9PA) S 4.8 2007.02 - 2010.09
VW TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7) 4.2 V8 FSI 2002.10 - 2010.05

Если хотите купить 1005 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02> производителя STELLOX с артикулом 1005000BSX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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