|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1005000BSX
|Наименование
|1005 000B-SX_колодки дисковые п.! с антискрип. пл.\ VW Touareg 3.2i/4.2i/2.5TDi/5.0TDi диск 17' 02>
|Сторона установки
|передний мост
|Длина [мм]
|190,2
|Толщина [мм]
|16,6
|Высота [мм]
|99,5
|Тормозная установка
|Brembo
|проверочное значение
|E990R-01112/748
|Вес [кг]
|3,768
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
3.6
2007.02 - 2010.09
PORSCHE
CAYENNE (9PA)
S 4.8
2007.02 - 2010.09
VW
TOUAREG (7LA, 7L6, 7L7)
4.2 V8 FSI
2002.10 - 2010.05
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