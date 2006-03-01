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10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98> артикул 1002053SX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 1002053SX Наименование 10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98> Вид эксплуатации электрический Диаметр [мм] 138 Длина [мм] 317 Количество присоединений 2 Давление [бар] 4 Напряжение [В] 12 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с датчиком уровня топлива показать еще С этим товаром покупают... JS ASAKASHI FS2070 Топливный фильтр FS2070 Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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Автомобиль Год FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09 FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09

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