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10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98> артикул 1002053SX STELLOX в Алматы

1002053SX STELLOX 10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1002053SX
Наименование 10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98>
Вид эксплуатации электрический
Диаметр [мм] 138
Длина [мм] 317
Количество присоединений 2
Давление [бар] 4
Напряжение [В] 12
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с датчиком уровня топлива

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
FORD FOCUS II Кабриолет 1.6 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II Кабриолет 2.0 2006.10 - 2010.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.4 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 1.6 2006.03 - 2012.09
FORD FOCUS II седан (DB_, FCH, DH) 2.0 2006.03 - 2012.09

Если хотите купить 10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98> производителя STELLOX с артикулом 1002053SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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