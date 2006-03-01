|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002053SX
|Наименование
|10-02053-SX_насос топливный электрический! в сборе 4.0bar\Ford Focus 1.4-2.0i 98>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Диаметр [мм]
|138
|Длина [мм]
|317
|Количество присоединений
|2
|Давление [бар]
|4
|Напряжение [В]
|12
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с датчиком уровня топлива
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
FORD
FOCUS II Кабриолет
1.6
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II Кабриолет
2.0
2006.10 - 2010.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.4
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
1.6
2006.03 - 2012.09
FORD
FOCUS II седан (DB_, FCH, DH)
2.0
2006.03 - 2012.09
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