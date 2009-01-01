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10-02050-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Peugeot 206 1.1-1.6 01> артикул 1002050SX STELLOX в Алматы

1002050SX STELLOX 10-02050-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Peugeot 206 1.1-1.6 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1002050SX
Наименование 10-02050-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Peugeot 206 1.1-1.6 01>
Вид эксплуатации электрический
Диаметр [мм] 154
Длина [мм] 204
Потребление тока [мA] 8
Количество присоединений 1
Давление [бар] 3,6
Напряжение [В] 13,5

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Автомобиль Год
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.1 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206+ (2L_, 2M_) 1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA) 2009.01 - 2013.06
PEUGEOT 206 седан 1.4 2007.03 - Выпускается
PEUGEOT 206 седан 1.6 16V 2007.03 - Выпускается

Если хотите купить 10-02050-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Peugeot 206 1.1-1.6 01> производителя STELLOX с артикулом 1002050SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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