|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002050SX
|Наименование
|10-02050-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Peugeot 206 1.1-1.6 01>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Диаметр [мм]
|154
|Длина [мм]
|204
|Потребление тока [мA]
|8
|Количество присоединений
|1
|Давление [бар]
|3,6
|Напряжение [В]
|13,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.1
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206+ (2L_, 2M_)
1.4 i (2LKFWA, 2MKFWA)
2009.01 - 2013.06
PEUGEOT
206 седан
1.4
2007.03 - Выпускается
PEUGEOT
206 седан
1.6 16V
2007.03 - Выпускается
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