|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002047SX
|Наименование
|10-02047-SX_насос топливный электрич.! 4.0bar\ MB W210/W124/C124/R170 SLK M111.940/960/942/970 93-04
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|4
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Автомобиль
Год
MERCEDES-BENZ
G-CLASS (W463)
G 320 CDI (463.340, 463.341, 463.343)
2008.05 - Выпускается
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