|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002031SX
|Наименование
|10-02031-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ MB W203/S203 1.8-3.2i 00>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Диаметр [мм]
|122,9
|Длина [мм]
|192
|Потребление тока [мA]
|10,5
|Количество присоединений
|1
|Давление [бар]
|4
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-02031-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ MB W203/S203 1.8-3.2i 00> производителя STELLOX с артикулом 1002031SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита