|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002014SX
|Наименование
|10-02014-SX_насос топливный электрический!\ Audi A2/A3, VW Golf 1.0-2.8i 96>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|c успокоительным котлом
|Давление [бар]
|3,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-02014-SX_насос топливный электрический!\ Audi A2/A3, VW Golf 1.0-2.8i 96> производителя STELLOX с артикулом 1002014SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита