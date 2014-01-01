|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002011SX
|Наименование
|10-02011-SX_насос топливный электрический! 3.0bar в сборе\ MB W163 2.3-5.0i 98-05
|Вид эксплуатации
|электрический
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с фильтром
|Давление [бар]
|4,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-02011-SX_насос топливный электрический! 3.0bar в сборе\ MB W163 2.3-5.0i 98-05 производителя STELLOX с артикулом 1002011SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита