|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002010SX
|Наименование
|10-02010-SX_насос топливный электрический! 4bar\ VW Passat, Skoda SuperB 1.6-4.0i 00-08
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|4,0
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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