|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002006SX
|Наименование
|10-02006-SX_насос топливный электрический! 3.0b в сборе\ BMW E36 1.6-2.5i/Ti 90-00
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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