|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002005SX
|Наименование
|10-02005-SX_насос топливный электрический! в сборе\ Audi A3, VW Golf 1.4-2.8 98>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,0
|для оригинального номера
|1J0919051C
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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