|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002001SX
|Наименование
|10-02001-SX_насос топливный электрический! в сборе\ Daewoo Espero/Nexia 1.5/2.0 91-99
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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