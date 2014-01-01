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1002 000-SX_=991 00 !колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 01> артикул 1002000SX STELLOX в Алматы

1002000SX STELLOX 1002 000-SX_=991 00 !колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1002000SX
Наименование 1002 000-SX_=991 00 !колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 01>
Сторона установки Задний мост
Длина [мм] 141,5
Толщина [мм] 16,5
Высота [мм] 59,7
Длина 2 [мм] 140,5
Высота 2 [мм] 57,4
Тормозная установка Ate-Teves
проверочное значение E990R-01118/802
Вес [кг] 1,313

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 1002 000-SX_=991 00 !колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 01> производителя STELLOX с артикулом 1002000SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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