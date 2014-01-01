|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1002000SX
|Наименование
|1002 000-SX_=991 00 !колодки дисковые з.\ MB W211/S211 2.0-2.4/2.0CDi-2.7CDi 02>/SL R230 5.0/5.5 01>
|Сторона установки
|Задний мост
|Длина [мм]
|141,5
|Толщина [мм]
|16,5
|Высота [мм]
|59,7
|Длина 2 [мм]
|140,5
|Высота 2 [мм]
|57,4
|Тормозная установка
|Ate-Teves
|проверочное значение
|E990R-01118/802
|Вес [кг]
|1,313
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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