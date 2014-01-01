|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001754SX
|Наименование
|10-01754-SX_насос топливный электрический! 3.2 bar\Hyundai Accent II/Elantra/Getz
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|2
|Количество присоединений
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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