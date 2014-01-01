|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001752SX
|Наименование
|10-01752-SX_насос топливный электрический! В сборе 4.0 bar\ Audi A6 2.0/2.4/2.8/3.0/3.2/4.2 04-11
|Вид эксплуатации
|электрический
|Рабочее давление [бар]
|4
|Система впрыска
|MPI (многоточечный впрыск)
|Вес [кг]
|1,62
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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