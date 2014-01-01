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10-01748-SX_насос топливный электр.! в сб. 4.0bar\ Skoda Octavia II/Yeti, Audi A3/TT, VW Golf VI 04> артикул 1001748SX STELLOX в Алматы

1001748SX STELLOX 10-01748-SX_насос топливный электр.! в сб. 4.0bar\ Skoda Octavia II/Yeti, Audi A3/TT, VW Golf VI 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001748SX
Наименование 10-01748-SX_насос топливный электр.! в сб. 4.0bar\ Skoda Octavia II/Yeti, Audi A3/TT, VW Golf VI 04>
Вид эксплуатации электрический
Напряжение [В] 12
Давление [бар] 4
Вес [кг] 1,4
необходимое количество 1

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01748-SX_насос топливный электр.! в сб. 4.0bar\ Skoda Octavia II/Yeti, Audi A3/TT, VW Golf VI 04> производителя STELLOX с артикулом 1001748SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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