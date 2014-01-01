|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001748SX
|Наименование
|10-01748-SX_насос топливный электр.! в сб. 4.0bar\ Skoda Octavia II/Yeti, Audi A3/TT, VW Golf VI 04>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Напряжение [В]
|12
|Давление [бар]
|4
|Вес [кг]
|1,4
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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