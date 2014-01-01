|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001741SX
|Наименование
|10-01741-SX_насос топливный электрический! 3.5 bar\ Nissan Qashqai 2.0i 16V 06-13
|Вид эксплуатации
|электрический
|Рабочее давление [бар]
|3,5
|Производительность [л/ч]
|80
|Система впрыска
|SPI (центральный впрыск)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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