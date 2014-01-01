|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001739SX
|Наименование
|10-01739-SX_насос топливный электрический! в сборе 3.0 bar\ Nissan Qashqai 1.6i/2.0i 16V 06>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3
|Количество присоединений
|4
|Вес [кг]
|1,42
|необходимое количество
|1
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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