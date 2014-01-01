|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001726SX
|Наименование
|10-01726-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ MB W168 1.4i-1.9i 97-04
|Вид эксплуатации
|электрический
|Напряжение [В]
|12
|Давление [бар]
|3,5
|Вес [кг]
|1,06
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01726-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ MB W168 1.4i-1.9i 97-04 производителя STELLOX с артикулом 1001726SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита