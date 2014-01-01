|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001723SX
|Наименование
|10-01723-SX_насос топливный электрический! В сборе 3.0 bar\ Hyundai Avante/Elantra 2.0i 16V 00>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3
|Количество присоединений
|5
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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