|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001722SX
|Наименование
|10-01722-SX_насос топлив. электр-кий! 4bar\ VW Passat
|Вид эксплуатации
|электрический
|Рабочее давление [бар]
|3
|Производительность [л/ч]
|85
|Система впрыска
|MPI (многоточечный впрыск)
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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