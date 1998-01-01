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10-01718-SX_насос топливный электрический! 1.2 bar\ VW Golf, Seat Toledo 1.4-2.0 91> артикул 1001718SX STELLOX в Алматы

1001718SX STELLOX 10-01718-SX_насос топливный электрический! 1.2 bar\ VW Golf, Seat Toledo 1.4-2.0 91>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001718SX
Наименование 10-01718-SX_насос топливный электрический! 1.2 bar\ VW Golf, Seat Toledo 1.4-2.0 91>
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 1,2
Напряжение [В] 12
Количество присоединений 2

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01718-SX_насос топливный электрический! 1.2 bar\ VW Golf, Seat Toledo 1.4-2.0 91> производителя STELLOX с артикулом 1001718SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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