|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001718SX
|Наименование
|10-01718-SX_насос топливный электрический! 1.2 bar\ VW Golf, Seat Toledo 1.4-2.0 91>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|1,2
|Напряжение [В]
|12
|Количество присоединений
|2
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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