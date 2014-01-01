|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001685SX
|Наименование
|10-01685-SX_насос топливный электрический! в сборе\ VW Touareg 3.2 V6-4.2 V8 FSI 02-10
|Вид эксплуатации
|электрический
|Сторона установки
|в топливном баке
|Вид топлива
|бензин
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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