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10-01611-SX_насос топливный электрический! в сборе 3.8 bar\ Ford Fiesta/Fusion/Ikon V 1.2-1.6i 01> артикул 1001611SX STELLOX в Алматы

1001611SX STELLOX 10-01611-SX_насос топливный электрический! в сборе 3.8 bar\ Ford Fiesta/Fusion/Ikon V 1.2-1.6i 01>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001611SX
Наименование 10-01611-SX_насос топливный электрический! в сборе 3.8 bar\ Ford Fiesta/Fusion/Ikon V 1.2-1.6i 01>
Вид эксплуатации электрический
Сторона установки в топливном баке
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с датчиком уровня топлива
Давление [бар] 3,8

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01611-SX_насос топливный электрический! в сборе 3.8 bar\ Ford Fiesta/Fusion/Ikon V 1.2-1.6i 01> производителя STELLOX с артикулом 1001611SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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