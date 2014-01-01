|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001490SX
|Наименование
|10-01490-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Opel Astra 1.4-1.8i 04>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Сторона установки
|в топливном баке
|с номера шасси (ИНА)
|62, 62104874, 65, 65125615, 68, 68084309
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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