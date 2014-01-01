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10-01490-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Opel Astra 1.4-1.8i 04> артикул 1001490SX STELLOX в Алматы

1001490SX STELLOX 10-01490-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Opel Astra 1.4-1.8i 04>
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001490SX
Наименование 10-01490-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Opel Astra 1.4-1.8i 04>
Вид эксплуатации электрический
Сторона установки в топливном баке
с номера шасси (ИНА) 62, 62104874, 65, 65125615, 68, 68084309

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01490-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Opel Astra 1.4-1.8i 04> производителя STELLOX с артикулом 1001490SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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