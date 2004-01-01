|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001475SX
|Наименование
|10-01475-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\ Nissan Primera 1.6-2.0 02>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Сторона установки
|в топливном баке
|Модельный год от
|2004
|Модельный год до
|2010
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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