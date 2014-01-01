|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001351SX
|Наименование
|10-01351-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ VW Passat 1.6-2.0 88-97
|Вид эксплуатации
|электрический
|Сторона установки
|в топливном баке
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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