|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001218SX
|Наименование
|10-01218-SX_насос топливный электрический!\ Toyota Auris/Corolla 1.6/i 06>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Дополнительный артикул / дополнительная информация 2
|с фильтром
|Сторона установки
|в топливном баке
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с кронштейном
|Давление [бар]
|3,24
|Количество втычных контактов
|2
|Производительность [л/ч]
|105
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01218-SX_насос топливный электрический!\ Toyota Auris/Corolla 1.6/i 06> производителя STELLOX с артикулом 1001218SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита