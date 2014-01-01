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Топливный насос артикул 1001210SX STELLOX в Алматы

1001210SX STELLOX Топливный насос
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001210SX
Наименование Топливный насос
Вид эксплуатации электрический
Сторона установки в топливном баке
Диаметр [мм] 134
Длина [мм] 228,5
Потребление тока [мA] 4,4
Количество присоединений 1
Давление [бар] 3,5
Напряжение [В] 12
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с датчиком уровня топлива

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Модуль в сборе с бензонасосом
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Топливный насос производителя STELLOX с артикулом 1001210SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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