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10-01209-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ MB W220 2.8-5.0i 98-05 артикул 1001209SX STELLOX в Алматы

1001209SX STELLOX 10-01209-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ MB W220 2.8-5.0i 98-05
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001209SX
Наименование 10-01209-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ MB W220 2.8-5.0i 98-05
Вид эксплуатации электрический
Диаметр [мм] 43
Длина [мм] 206
Потребление тока [мA] 7,5
Количество присоединений 2
Давление [бар] 4
Напряжение [В] 12

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01209-SX_насос топливный электрический! 4.0bar\ MB W220 2.8-5.0i 98-05 производителя STELLOX с артикулом 1001209SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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