|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001202SX
|Наименование
|10-01202-SX_насос топливный электрический!\ Fiat Strada 1.2 03>, Chevrolet Aveo 1.4i/Optra 1.8 03>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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