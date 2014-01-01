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10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00 артикул 1001185SX STELLOX в Алматы

1001185SX STELLOX 10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001185SX
Наименование 10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00
Вид эксплуатации электрический
Напряжение [В] 12
Давление [бар] 3,5
Диаметр [мм] 50,7
Длина [мм] 122

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00 производителя STELLOX с артикулом 1001185SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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