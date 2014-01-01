|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001185SX
|Наименование
|10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00
|Вид эксплуатации
|электрический
|Напряжение [В]
|12
|Давление [бар]
|3,5
|Диаметр [мм]
|50,7
|Длина [мм]
|122
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01185-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ Toyota Previa/Celica 1.3/2.0/2.4 90-00 производителя STELLOX с артикулом 1001185SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита