|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001177SX
|Наименование
|10-01177-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ Toyota Carina E 1.6i-2.0i 92-97
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|2,5
|Количество присоединений
|1
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр [мм]
|38
|Длина [мм]
|115
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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