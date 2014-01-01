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10-01177-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ Toyota Carina E 1.6i-2.0i 92-97 артикул 1001177SX STELLOX в Алматы

1001177SX STELLOX 10-01177-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ Toyota Carina E 1.6i-2.0i 92-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001177SX
Наименование 10-01177-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ Toyota Carina E 1.6i-2.0i 92-97
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 2,5
Количество присоединений 1
Напряжение [В] 12
Диаметр [мм] 38
Длина [мм] 115

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01177-SX_насос топливный электрический! 3.5bar\ Toyota Carina E 1.6i-2.0i 92-97 производителя STELLOX с артикулом 1001177SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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