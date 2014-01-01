|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001176SX
|Наименование
|10-01176-SX_насос топливный эл.! в сборе 4bar\Audi A3,VW Golf/Bora,Skoda Octavia 1.4-2.8 96>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3
|Напряжение [В]
|12
|Количество присоединений
|2
|Диаметр [мм]
|121
|Длина [мм]
|255
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01176-SX_насос топливный эл.! в сборе 4bar\Audi A3,VW Golf/Bora,Skoda Octavia 1.4-2.8 96> производителя STELLOX с артикулом 1001176SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита