|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001175SX
|Наименование
|10-01175-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ Volvo S40/V40 1.6-2.0 95-04
|Вид эксплуатации
|электрический
|Количество присоединений
|2
|Давление [бар]
|3
|Напряжение [В]
|12
|Диаметр [мм]
|123,8
|Длина [мм]
|164
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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