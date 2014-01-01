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10-01175-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ Volvo S40/V40 1.6-2.0 95-04 артикул 1001175SX STELLOX в Алматы

1001175SX STELLOX 10-01175-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ Volvo S40/V40 1.6-2.0 95-04
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001175SX
Наименование 10-01175-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ Volvo S40/V40 1.6-2.0 95-04
Вид эксплуатации электрический
Количество присоединений 2
Давление [бар] 3
Напряжение [В] 12
Диаметр [мм] 123,8
Длина [мм] 164

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01175-SX_насос топливный электрический! 3.0 bar\ Volvo S40/V40 1.6-2.0 95-04 производителя STELLOX с артикулом 1001175SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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