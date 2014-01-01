|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001169SX
|Наименование
|10-01169-SX_насос топливный электрический! в сборе 0.5bar\ VW Transporter V 1.9TDi/2.5TDi 03>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|0,5
|Напряжение [В]
|12
|Вес [кг]
|1,142
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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