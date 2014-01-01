|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001164SX
|Наименование
|Топливный насос
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|0,5
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить Топливный насос производителя STELLOX с артикулом 1001164SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита