|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001160SX
|Наименование
|10-01160-SX_насос топливный электрический! 0.5bar\ Audi A3,Seat Toledo,VW Bora 1.9TDi 95>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|0,5
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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