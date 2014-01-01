|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001156SX
|Наименование
|10-01156-SX_насос топливный электрич.! 3.0 bar\ VW Golf III/Passat/Polo III/Caddy II 1.4-2.8 90-03
|Вид эксплуатации
|электрический
|Напряжение [В]
|12
|Количество присоединений
|2
|Давление [бар]
|3
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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