|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001143SX
|Наименование
|10-01143-SX_насос топливный электрический! в сборе 3bar\Audi A4 1.6/2.0/2.4/3.0 01-04
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|4
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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