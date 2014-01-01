|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001135SX
|Наименование
|10-01135-SX_насос топливный электрический! с фильтром 6.0bar\ VW Passat 1.8/2.0 88-93 1.8 <90
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|6
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
Если хотите купить 10-01135-SX_насос топливный электрический! с фильтром 6.0bar\ VW Passat 1.8/2.0 88-93 1.8 <90 производителя STELLOX с артикулом 1001135SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop
✔️ Огромный выбор✔️ Низкие цены✔️ Дубликат Аналоги✔️ Быстрая доставка
© Название компании Alma-ug-kz.shop Все права защищены
Разработано в https://parts-soft.ru
Разработка дизайна - Махаев Никита