|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001134SX
|Наименование
|10-01134-SX_насос топливный электрический! с фильтром 0.2bar\ VW Golf/Jetta/Passat 1.8i <91
|Вид эксплуатации
|электрический
|Длина [мм]
|101
|Давление [бар]
|0,24
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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