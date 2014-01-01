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/ Stellox 1001134SX 10-01134-SX_насос топливный электрический! с фильтром 0.2bar\ VW Golf/Jetta/Passat 1.8i <91

10-01134-SX_насос топливный электрический! с фильтром 0.2bar\ VW Golf/Jetta/Passat 1.8i <91 артикул 1001134SX STELLOX в Алматы

Производитель / Поставщик STELLOX № Производителя 1001134SX Наименование 10-01134-SX_насос топливный электрический! с фильтром 0.2bar\ VW Golf/Jetta/Passat 1.8i <91 Вид эксплуатации электрический Длина [мм] 101 Давление [бар] 0,24 Напряжение [В] 12 показать еще Информация для покупателей Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров. Фильтр Бренд Бренды Сортировать по цене

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