|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001132SX
|Наименование
|10-01132-SX_насос топливный электрический! + колба 3.5bar\ BMW E34 1.8-2.5i 88-97
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
|Напряжение [В]
|12
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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