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10-01132-SX_насос топливный электрический! + колба 3.5bar\ BMW E34 1.8-2.5i 88-97 артикул 1001132SX STELLOX в Алматы

1001132SX STELLOX 10-01132-SX_насос топливный электрический! + колба 3.5bar\ BMW E34 1.8-2.5i 88-97
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001132SX
Наименование 10-01132-SX_насос топливный электрический! + колба 3.5bar\ BMW E34 1.8-2.5i 88-97
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 3,5
Напряжение [В] 12

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Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01132-SX_насос топливный электрический! + колба 3.5bar\ BMW E34 1.8-2.5i 88-97 производителя STELLOX с артикулом 1001132SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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