|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001090SX
|Наименование
|10-01090-SX_насос топливный электрический!\ Daewoo, Hyundai Sonata 2.4/2.5 98>
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,5
|Вес [кг]
|1,08
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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