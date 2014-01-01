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10-01051-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ BMW E28/E30, Opel Omega 1.6-2.0 85 артикул 1001051SX STELLOX в Алматы

1001051SX STELLOX 10-01051-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ BMW E28/E30, Opel Omega 1.6-2.0 85
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001051SX
Наименование 10-01051-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ BMW E28/E30, Opel Omega 1.6-2.0 85
Сторона установки Топливопровод
Вид эксплуатации электрический
Количество втычных контактов 2
Давление [бар] 3,0
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Тип сборки Резьбовое соединение
Вес [кг] 0,765

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Датчик, частота вращения колеса
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить 10-01051-SX_насос топливный электрический! 3.0bar\ BMW E28/E30, Opel Omega 1.6-2.0 85 производителя STELLOX с артикулом 1001051SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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