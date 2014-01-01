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Насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX артикул 1001029SX STELLOX в Алматы

1001029SX STELLOX Насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX
Производитель / Поставщик STELLOX
№ Производителя 1001029SX
Наименование Насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX
Сторона установки в топливном баке
Количество втычных контактов 2
Вид эксплуатации электрический
Давление [бар] 3,0
Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами
Вес [кг] 0,51
Запчасть насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX представлена по производителю STELLOX с артикулом 1001029SX. У данной детали есть аналоги с номерами: 1001029SX Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя STELLOX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.
Информация для покупателей

Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.

Если хотите купить Насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX производителя STELLOX с артикулом 1001029SX в городе г.Алматы - обращайтесь в магазин Alma-ug-kz.shop

 

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