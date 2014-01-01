|Производитель / Поставщик
|STELLOX
|№ Производителя
|1001029SX
|Наименование
|Насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX
|Сторона установки
|в топливном баке
|Количество втычных контактов
|2
|Вид эксплуатации
|электрический
|Давление [бар]
|3,0
|Дополнительный артикул / Дополнительная информация
|с дополнительными материалами
|Вес [кг]
|0,51
Внимание! Мы стараемся повысть уровень подбора товара. Но не гарантируем 100% совместимость аналогов. Уточняйте информацию у менеджеров.
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