Вид эксплуатации электрический Давление [бар] 3,0 Дополнительный артикул / Дополнительная информация с дополнительными материалами Вес [кг] 0,51

Запчасть насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX представлена по производителю STELLOX с артикулом 1001029SX. У данной детали есть аналоги с номерами: 1001029SX Запчасти топливной системы в нашей компании Грузовые запчасти ALMA_UG представлены в большом ассортименте. В случае отсутствия насос топливный Opel Omega/Calibra 1.8-3.0 86-96 1001029SX на нашем сайте, просто позвоните нам, и наши менеджеры обязательно предложат вам аналогичную запчасть. Мы продаем только сертифицированные запчасти топливной системы с гарантией от производителя STELLOX. Доставляем запчасти по Алматы за 4 часа. Отправляем по всему Казахстану и СНГ в день обращения.